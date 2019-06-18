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18.06.2019, 11:07

Над зданием муниципалитета одной из стран вывесили флаг СССР

Над зданием муниципалитета одной из стран вывесили флаг СССР - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Инцидент произошел вчера, 17 июня

17 июня в шведской коммуне Тебю над зданием администрации муниципалитета неизвестные подняли флаг СССР. Об этом сообщает Expressen.

Смотритель, который пришел на работу заметил флаг и cнял его.

Начальник Службы безопасности муниципалитета Густав Сундман отметил, никто, кроме сотрудников муниципалитета, не может поднимать флаги в здании.

"У него должен был быть ключ, поэтому мы должны расследовать, как это могло произойти. Это могло произойти ночью, но мы не знаем точное время", - уточнил он.

Муниципалитет планирует сообщить об инциденте в полицию. "Мы не получали никаких угроз в связи с этим", - сказал Сундман.

Пока служба безопасности не установила, кто это мог сделать. 

6 мая 2018 года министерство иностранных дел Литвы заявило, что компания Adidas болеет "империалистической ностальгией" за Советским союзом, поскольку использовала его символику в производстве одежды.

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Теги: швеция, муниципалитет, флаг СССР
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