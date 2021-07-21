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В Одессу из Ашленда. Львовские таможенники нашли серебряные слитки в посылке: фото

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 10:30
В Одессу из Ашленда. Львовские таможенники нашли серебряные слитки в посылке: фото - Фото
Находка на таможне (источник - facebook.com_LVcustomsUA)

Во Львове таможенники обнаружили в посылке с одеждой четыре серебряных слитка 999-й пробы. Посылка ехала из американского города Ашленд в Одессу, пишет пресс-служба таможни.

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По предварительной оценке, стоимость находки составила около 30 000 грн, в том время как отправитель задекларировал содержимое посылки на $70, обозначив его как "одежду и предметы домашнего обихода". Вес слитков в общей сумме составил около килограмма.

Сейчас находку изъяли, а дело о нарушении таможенных правил обещали передать в суд.

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Дарья Мостовая
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Львов таможня фото посылка серебряные слитки
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