В Одессу из Ашленда. Львовские таможенники нашли серебряные слитки в посылке: фото
21.07.2021, 10:30
Находка на таможне (источник - facebook.com_LVcustomsUA)
Во Львове таможенники обнаружили в посылке с одеждой четыре серебряных слитка 999-й пробы. Посылка ехала из американского города Ашленд в Одессу, пишет пресс-служба таможни.
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По предварительной оценке, стоимость находки составила около 30 000 грн, в том время как отправитель задекларировал содержимое посылки на $70, обозначив его как "одежду и предметы домашнего обихода". Вес слитков в общей сумме составил около килограмма.
Сейчас находку изъяли, а дело о нарушении таможенных правил обещали передать в суд.
- В марте 2021 года таможенники изъяли крест с 300 бриллиантами и рубинами, его стоимость была занижена в 73 раза: фото.
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