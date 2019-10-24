В ОГА объяснили, когда будет готов пункт пропуска Каланчак

Фото: facebook.com/Husyev

Завершение строительства контрольного пукта пропуска въезда/выезда Каланчак на административной границе между Крымом и Херсонской областью запланировано до 10 ноября. Об этом у себя в Facebook заявил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

"С 10 ноября начнем тестовую эксплуатацию КПВВ Каланчак. И во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, президент сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ", - отметил Гусев.

Чиновники обсудили с представителями таможенной и пограничной служб проблемные вопросы, среди них - функционирование сервисной зоны.