В оккупированном Энергодаре пожарные протестуют из-за похищения начальника отряда – фото

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области пожарная часть вышла на протест против рашистов, которые похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Фото и видео протеста опубликовал мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

Орлов также отметил, что оккупанты применили силовые методы к спасателям, вышедшим в поддержку Трояна.

"Происходит избиение людей и повреждение пожарно-спасательной техники", – написал он.

Издание "Запорожье.Инфо" в Telegram сообщило, что 19 мая оккупанты приехали в пожарную часть ДПРЧ-13 и провели обыск в кабинете Виталия Трояна.

"Потом опечатали кабинет и увезли Виталия в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

16 мая Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты получили указание готовить Энергодар Запорожской области к так называемому референдуму.

Наталия Софиенко

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