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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе аэродрома – фото

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 14:53
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе аэродрома – фото - Фото
Аэродром Мелитополя (Фото: wikimapia)
исправлено

В оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области произошел взрыв в районе аэродрома. Об этом сообщает местный паблик РІА Мелитополь.

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По словам очевидцам, в полдень на территории аэродрома в Мелитополе был слышен взрыв, после чего видели дым. 

Отмечается, что армия РФ использовала аэродром как командный пункт и базу для самолетов и вертолетов.

Исправлено. В предыдущей редакции новости говорилось о том, что взрыв прогремел в аэропорту в оккупированном Мелитополе.

Фото: РІА Мелитополь
  • Мелитополь – один из самых больших городов, который россиянам удалось оккупировать после 24 февраля. До войны там проживало около 150 000 человек.
  • Город находится под оккупацией с 1 марта 2022 года.

Читайте также: В Мелитополе прогремели взрывы. Горит военная база россиян в пригородном поселке — мэр

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аэродром мелитополь
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