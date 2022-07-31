В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв в районе аэродрома – фото
31.07.2022, 14:53
Аэродром Мелитополя (Фото: wikimapia)
исправлено
В оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области произошел взрыв в районе аэродрома. Об этом сообщает местный паблик РІА Мелитополь.
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По словам очевидцам, в полдень на территории аэродрома в Мелитополе был слышен взрыв, после чего видели дым.
Отмечается, что армия РФ использовала аэродром как командный пункт и базу для самолетов и вертолетов.
Исправлено. В предыдущей редакции новости говорилось о том, что взрыв прогремел в аэропорту в оккупированном Мелитополе.
- Мелитополь – один из самых больших городов, который россиянам удалось оккупировать после 24 февраля. До войны там проживало около 150 000 человек.
- Город находится под оккупацией с 1 марта 2022 года.
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