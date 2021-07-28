UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В отеле под Одессой произошло массовое отравление детей, девять госпитализированы

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 11:45
В отеле под Одессой произошло массовое отравление детей, девять госпитализированы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Одесской области в Грибовке в отеле "Bugas sea view" массово отравились дети – у них была диагностирована острая кишечная инфекция, пишет местная Госпродпотребслужба.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

27 июля в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит поступили девять детей в возрасте до 15 лет.

В службе по защите прав потребителей рассказали, что заболевшие дети приехали на отдых из Киева в составе группы 90 человек. Питались они в ресторане отеля, подчеркнули в службе.

Сейчас проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, были отобраны пробы для лабораторных исследований.

Читайте также: Еще один случай отравления "Дротаверином": в Умани в больницу попала восьмиклассница

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
отравление дети отель одесская область кишечная инфекция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 