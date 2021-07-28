В отеле под Одессой произошло массовое отравление детей, девять госпитализированы

В Одесской области в Грибовке в отеле "Bugas sea view" массово отравились дети – у них была диагностирована острая кишечная инфекция, пишет местная Госпродпотребслужба.

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27 июля в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит поступили девять детей в возрасте до 15 лет.

В службе по защите прав потребителей рассказали, что заболевшие дети приехали на отдых из Киева в составе группы 90 человек. Питались они в ресторане отеля, подчеркнули в службе.

Сейчас проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, были отобраны пробы для лабораторных исследований.

17 июня 2021 года в Харькове произошло массовое отравление, были госпитализированы 25 человек.

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Дарья Мостовая

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