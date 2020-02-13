В подвале дома в Белой Церкви нашли тротил. Жителей эвакуировали

Фото: Нацполиция

В подвале пятиэтажного дома в Белой Церкви нашли тротил, полиция провела эвакуацию жителей. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.

По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю. На месте происшествия работают полицейские и спасатели. В доме отключена подача газа. Специалисты-взрывотехники проводят мероприятия по изъятию тротила из подвала.

Эвакуированы около 200 жителей из 70 квартир дома.

СПРАВКА. Тротил (тринитротолуол) - наиболее распространенное взрывчатое вещество. При взрыве 1 кг в эпицентре взрыва могут быть повреждены металлические конструкции без возможности восстановления.

Читайте также: В центре Киева прогремел взрыв в жилом доме: фото, видео