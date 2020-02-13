В подвале дома в Белой Церкви нашли тротил. Жителей эвакуировали

В подвале пятиэтажного дома в Белой Церкви нашли тротил, полиция провела эвакуацию жителей. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области.
По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю. На месте происшествия работают полицейские и спасатели. В доме отключена подача газа. Специалисты-взрывотехники проводят мероприятия по изъятию тротила из подвала.
Эвакуированы около 200 жителей из 70 квартир дома.
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