Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В подвале дома в Белой Церкви нашли тротил. Жителей эвакуировали

В подвале дома в Белой Церкви нашли тротил. Жителей эвакуировали - Фото
Фото: Нацполиция
13.02.2020, 18:03

По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю

В подвале пятиэтажного дома в Белой Церкви нашли тротил, полиция провела эвакуацию жителей. Об этом сообщает Нацполиция Киевской области. 

По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю. На месте происшествия работают полицейские и спасатели. В доме отключена подача газа. Специалисты-взрывотехники проводят мероприятия по изъятию тротила из подвала.

Эвакуированы около 200 жителей из 70 квартир дома.

СПРАВКА. Тротил (тринитротолуол) - наиболее распространенное взрывчатое вещество. При взрыве 1 кг в эпицентре взрыва могут быть повреждены металлические конструкции без возможности восстановления. 

Читайте также: В центре Киева прогремел взрыв в жилом доме: фото, видео

Еще по теме
Напишите нам
эвакуация взрывчатка белая церковь жилой дом тротил
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 