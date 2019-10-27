В пяти городах Украины зафиксировано загрязнение воздуха

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В Одессе, Днепре, Кривом Роге, Львове и Камянском зафиксировано незначительное повышение уровня загрязнения воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Чрезвычайники отмечают, что у поверхности земли сейчас скапливаются загрязняющие вещества. Это происходит из-за антициклонного характера погоды, для которого характерны отсутствие осадков, слабый ветер, повышение температуры воздуха от поверхности земли до высоты 700-800 м (инверсия), отсутствие вертикального перемешивания воздуха и густые туманы.

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Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, в ГСЧС отмечают, что случаев значительного загрязнения воздуха на территории Украины не зафиксировано.

из-за густого тумана объявлен Сегодня в Киевеобъявлен первый уровень опасности.

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