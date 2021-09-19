В районе карстовых пещер. Маршрут поезда Черновцы-Киев изменили – провалился грунт: фото

Сегодня, 19 сентября, в Черновицкой области в районе карстовых пещер провалился грунт вблизи железнодорожных путей. Маршрут поезда Черновцы-Киев пришлось изменить. Об этом сообщает Укрзализныця.

На перегоне Новоселица – Мамалыга в районе карстовых пещер из-за подмыва почвы произошел провал в земляном полотне железнодорожных путей.

В УЗ сообщают, что восстановительные работы уже ведутся, но займут минимум 10 часов. Поэтому поезд №118 Черновцы-Киев пришлось пускать через Залещики и Тернополь.

С маршрута исключили остановки на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Гречаны.

За пассажирами из этих станций отправили три вагона, которые доставят их в Хмельницкий, а там их заберет поезд №118.

9 сентября В Донецкой области ограничивали движение поездов, потому что боевики российской гибридной армии открыли огонь из артиллерии.

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Наталия Медведева

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