В России азербайджанцы избили россиян, в том числе участника войны против Украины – росСМИ
Российские пропагандистские и оппозиционные СМИ сообщили, что в городе Шарипово Красноярского края четверо азербайджанцев с арматурой и молотком набросились на оккупанта, недавно вернувшегося с войны против Украины.
Как утверждают пропагандисты, трое граждан Азербайджана "начали приставать к женщине, которая проходила мимо вместе со своим недавно вернувшимся с войны мужем".
К конфликту присоединился еще один рядовой россиянин, предположительно пытавшийся вступиться за "своих", передают российские СМИ.
Азербайджанцы, в свою очередь, позвали знакомого. По данным очевидцев, на которые ссылаются местные медиа, он принес с собой арматуру и два строительных молота.
Тогда они стали избивать россиян. Заступившегося мужчину убили, а оккупанта и его жену тяжело ранили – их госпитализировали.
По некоторым данным очевидцев, во время потасовки азербайджанцы выкрикивали "Получайте, русские свиньи".
Читайте также: Польская газета пустила фейк – украинцы якобы напали на поляков. Полиция: Это были грузины
Комментарии