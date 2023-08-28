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В России азербайджанцы избили россиян, в том числе участника войны против Украины – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 14:08
В России азербайджанцы избили россиян, в том числе участника войны против Украины – росСМИ - Фото
Видео: российские СМИ

Российские пропагандистские и оппозиционные СМИ сообщили, что в городе Шарипово Красноярского края четверо азербайджанцев с арматурой и молотком набросились на оккупанта, недавно вернувшегося с войны против Украины.

Как утверждают пропагандисты, трое граждан Азербайджана "начали приставать к женщине, которая проходила мимо вместе со своим недавно вернувшимся с войны мужем".

К конфликту присоединился еще один рядовой россиянин, предположительно пытавшийся вступиться за "своих", передают российские СМИ.

Азербайджанцы, в свою очередь, позвали знакомого. По данным очевидцев, на которые ссылаются местные медиа, он принес с собой арматуру и два строительных молота.

Тогда они стали избивать россиян. Заступившегося мужчину убили, а оккупанта и его жену тяжело ранили – их госпитализировали.

По некоторым данным очевидцев, во время потасовки азербайджанцы выкрикивали "Получайте, русские свиньи".

Читайте также: Польская газета пустила фейк – украинцы якобы напали на поляков. Полиция: Это были грузины

Милана Головань
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