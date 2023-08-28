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У Росії азербайджанці побили росіян, у тому числі учасника війни проти України – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 14:08
У Росії азербайджанці побили росіян, у тому числі учасника війни проти України – росЗМІ - Фото
Відео: російські ЗМІ

Російські пропагандистські та опозиційні ЗМІ повідомили, що у місті Шарипово Красноярського краю четверо азербайджанців з арматурою та молотком накинулись на окупанта, який нещодавно повернувся з війни проти України.

Як стверджують пропагандисти, троє громадян Азербайджану "почали чіплятися до жінки, яка проходила повз разом зі своїм чоловіком, який нещодавно повернувся з війни".

До конфлікту доєднався ще один пересічний росіянин, який, імовірно, намагався заступитися за "своїх", передають російські ЗМІ.

Азербайджанці, своєю чергою, покликали знайомого. За даними очевидців, на які посилаються місцеві медіа, він приніс із собою арматуру та два будівельні молотки.

Тоді вони почали бити росіян. Чоловіка, який заступився, вбили, а окупанта і його дружину тяжко поранили – їх госпіталізували.

За деякими даними очевидців, під час бійки азербайджанці вигукували "Отримуйте, російські свині".

Читайте також: Польська газета пустила фейк – українці нібито напали на поляків. Поліція: Це були грузини

Мілана Головань
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