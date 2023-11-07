В Ровенской области обнаружили арктур, новый субвариант коронавируса – детали

На территории Дубенского района в Ровенской области зафиксировали новый подвид штамма коронавируса омикрон – арктур, он немного заразнее. Об этом сообщил председатель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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Этот субвариант впервые обнаружен в январе 2023 года в Индии, он быстро распространился по миру. Уровень заразности в 1,2 раза выше, чем у близкого варианта кракена.

Коваль отметил, что арктур вызывает у пациентов много симптомов, характерных для предыдущих вариантов вируса, вызывающего заболевание COVID-19.

В частности: высокая температура, кашель, боль в горле, мышечная слабость, а также новый симптом – зудящий конъюнктивит ("розовый глаз") без гноя, но с ощущением липкости в глазах.

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"Причин для паники нет. Ведь ВОЗ оценивает его "серьезность" как низкую. В то же время видим, что "корона" никуда не исчезла и вакцинация от нее по-прежнему желательна, особенно в возрасте 65+. Тем более, на прошлой неделе имели летальный случай в Костопольской громаде. Вакцины до сих пор бесплатные и в свободном доступе", — добавил глава ОВА.

Основой для защиты против тяжелого течения COVID-19 является курс трех прививок. Получение двух доз первичной вакцинации и бустерную прививку, которую вводят через пять месяцев после первичной вакцинации.

Записаться на вакцинацию можно у семейного врача и пунктах прививок. Вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной.

1 июля 2023 года в Украине официально отменили карантин против COVID-19; коронавирус перешел в группу сезонных заболеваний.

19 октября в Министерстве здравоохранения сообщили, что в шести областях Украины обнаружили 10 случаев заражения эрисом – подвидом омикрона.

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