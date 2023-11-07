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На Рівненщині виявили арктур, новий субваріант коронавірусу – деталі

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 12:18
На Рівненщині виявили арктур, новий субваріант коронавірусу – деталі - Фото
Коронавірус. Ілюстрація Depositphotos

На території Дубенського району в Рівненській області зафіксували новий підвид штаму коронавірусу омікрон – арктур, він дещо більш заразний. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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Цей субваріант вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, він швидко поширився світом. Рівень заразності у 1,2 раза вищий, ніж у близького варіанту кракен.

Коваль зазначив, що арктур викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів вірусу, який викликає захворювання COVID-19.

Зокрема: висока температура, кашель, біль у горлі, м'язова слабкість, а також новий симптом – сверблячий кон’юнктивіт ("рожеве око") без гною, але з відчуттям липкості в очах.

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"Причин для паніки немає. Адже ВООЗ оцінює його "серйозність", як низьку. Водночас бачимо, що "корона" нікуди не зникла і вакцинація від неї, як і раніше бажана, особливо у віці 65+. Тим паче минулого тижня мали летальний випадок у Костопільській громаді. Вакцини досі безоплатні та у вільному доступі", – додав очільник ОВА.

Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Отримання двох доз первинної вакцинації та бустерне щеплення, яке вводять через п'ять місяців після первинної вакцинації.

Записатися на вакцинацію можна в сімейного лікаря і пунктах щеплень. Наразі вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною. 

  • 1 липня 2023 року в Україні офіційно скасували карантин проти COVID-19; коронавірус перейшов до групи сезонних захворювань.
  • 19 жовтня у Міністерстві охорони здоров'я повідомили про те, що в шести областях України виявили 10 випадків зараження ерісом – підвидом омікрону.
Уляна Кричковська
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COVID-19медициназдоров'ярівненська областьарктур

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