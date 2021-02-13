В Ровенской области ограничено движение транспорта по дорогам госзначения – ГСЧС

Ограничение на движение любого транспорта, кроме специализированной техники, введено в Ровенской области на автодорогах государственного значения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Решение принято из-за сильных порывов ветра и образования сугробов.

Ограничения на движение большегрузного и крупногабаритного транспорта введены в трех областях:

– в Волынской – на дорогах Т-18-02 на участке Торчин – Шклинь, Т-03-02 на участке Владимир-Волныский – Павловка и Т-03-05 на участке Павловка – Локачи;

– в Ивано-Франковской – на дорогах Р-24 на участке Коломыя – Городенка и Р-20 на участке Снятин – Городенка;

– в Винницкой – на дорогах М-21 на участке Жмеринка – Могилев-Подольский, Т-02-03 на участке Турбов – Погребище, Т-02-12 на участке Тывров – Шпыков.

13 и 14 февраля 2021 года по всей Украине сохранится отрицательная температура, в воскресенье ожидаются небольшие снегопады только в двух областях.

Денис Юдин

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