Морозы сохранятся, снегопад закончится: карта погоды на выходных

На выходных, 13 и 14 февраля, по всей Украине сохранится температура ниже нуля градусов. Об этом говорит прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцетра.

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13 февраля в западных областях от -3..-5 градусов во Львове до -7..-9 в Тернопольской области; в центральных областях -8..-13, в Киеве -11..-13; в восточных областях -7..-11; на юге страны -5..-7, в Крыму -4..-6.

В Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях ожидается снег.

ГСЧС предупреждает о гололедице на дорогах в большинстве областей.

В ночь на 14 февраля в Черниговской и Сумской областях температура опустится до -16 градусов.

14 февраля в западных областях -3..-6, в Закарпатской области 0..-2; в центральных областях -5..-10, в Сумской области до -12, в Киеве -6..-8; на востоке -4..-7, в Харьковской области до -10; на юге -1..-5.

В воскресенье небольшой снег ожидается в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

С 11 февраля в Киеве закрыт въезд крупногабаритного транспорта.

Денис Юдин

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