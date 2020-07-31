В селе отдыхала компания. Один из них взорвал гранату – трое погибли: фото
Инцидент произошел вчера вечером в селе Новый Быков в Черниговской области примерно в 90 км на восток от Киева
Вчера поздно вечером, 30 июля, в селе Новый Быков Бобровицкого района из-за взрыва гранаты погибли трое отдыхающих в компании людей. Об этом инциденте сообщил в Facebook Черниговской областной госадминистрации Андрей Прокопенко.
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По предварительной информации, местный житель, который отдыхал вместе с другими за столом на улице, взорвал гранату.
Погибли три человека, еще один госпитализирован.
Дополнительной информации нет, на ресурсах правоохранителей и местной власти тихо. В пресс-службе НП Черниговской области пока не отвечают на звонки.
- В ночь на 22 мая 2020-го в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области местный житель, арендатор водоема, из охотничьего ружья убил семерых человек. Погибли добровольцы, участники антитеррористической операции, жители Киева в возрасте от 29 до 50 лет.
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