В столице погиб коммунальщик Киевтеплоэнерго во время разгрузки оборудования для генератора
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Вечером 14 января в Киеве во время выгрузки энергооборудования погиб сотрудник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", сообщила государственная администрация столицы (КГГА).
По ее данным, трагедия произошла в Оболонском районе во время разгрузки оборудования генератора для обеспечения теплом отдельных жилых домов.
Читайте также
"Работа в сложных погодных условиях, с колоссальной нагрузкой, ведь коммунальщики работают не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги. К сожалению, это сказывается", – отметили в КГГА.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что столица находится в самой сложной ситуации за четыре года полномасштабной войны после того, как россияне совершили массированные атаки 9 и 13 января.
- Президент Зеленский сообщил, что из-за российских атак и похолодания в украинской энергетике введут режим чрезвычайной ситуации.
- Глава государства анонсировал, что в некоторых городах и общинах могут отменить комендантский час после введения чрезвычайной ситуации.
Комментарии (0)