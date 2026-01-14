В столице погиб коммунальщик Киевтеплоэнерго во время разгрузки оборудования для генератора

Блэкаут в Киеве (Иллюстративное фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Вечером 14 января в Киеве во время выгрузки энергооборудования погиб сотрудник коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", сообщила государственная администрация столицы (КГГА).

По ее данным, трагедия произошла в Оболонском районе во время разгрузки оборудования генератора для обеспечения теплом отдельных жилых домов.

"Работа в сложных погодных условиях, с колоссальной нагрузкой, ведь коммунальщики работают не жалея собственных сил, чтобы вернуть киевлянам услуги. К сожалению, это сказывается", – отметили в КГГА.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что столица находится в самой сложной ситуации за четыре года полномасштабной войны после того, как россияне совершили массированные атаки 9 и 13 января.