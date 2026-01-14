У столиці загинув комунальник Київтеплоенерго під час розвантаження обладнання для генератора

Влада повідомила про загибель працівника КП в Оболонському районі

Блекаут у Києві (Ілюстративне фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Увечері 14 січня у Києві під час вивантаження енергообладнання загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго", повідомила державна адміністрація столиці (КМДА).

За її даними, трагедія сталась в Оболонському районі під час розвантаження обладнання генератора для забезпечення теплом окремих житлових будинків.

"Робота в складних погодних умовах, із колосальним навантаженням, адже комунальники працюють не жаліючи власних сил, щоб повернути киянам послуги. На жаль, це дається взнаки", – зазначили у КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, що столиця знаходиться у найскладнішій ситуації за чотири роки повномасштабної війни після того, як росіяни здійснили масовані атаки 9 та 13 січня.