В сторону оккупированного Донецка запустили огромный флаг Украины: фото, видео

По данным волонтера, боевики обстреливали украинский флаг в течение 20 минут

В сторону временно оккупированного Донецка 21 июля запустили огромный украинский флаг, который пытались сбить боевики. Об этом сообщил волонтер Влад Иванов.

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Украинский флаг прикрепили к наполненным гелием воздушным шарам голубого и желтого цвета.

"В небе над Донецком снова был наш государственный флаг. Как стало известно позже, враг бил по нашему флагу со всего стрелкового. Минут 20 была стрельба", - отметил волонтер.

28 июня по случаю Дня Конституции волонтеры, переселенцы и военнослужащие запустили 15-метровый украинский флаг в сторону оккупированного Донецка.

Арина Толина

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