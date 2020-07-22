В сторону оккупированного Донецка запустили огромный флаг Украины: фото, видео
22.07.2020, 12:25
Военные и волонтеры (фото - facebook.com Влад Иванов)
По данным волонтера, боевики обстреливали украинский флаг в течение 20 минут
В сторону временно оккупированного Донецка 21 июля запустили огромный украинский флаг, который пытались сбить боевики. Об этом сообщил волонтер Влад Иванов.
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Украинский флаг прикрепили к наполненным гелием воздушным шарам голубого и желтого цвета.
"В небе над Донецком снова был наш государственный флаг. Как стало известно позже, враг бил по нашему флагу со всего стрелкового. Минут 20 была стрельба", - отметил волонтер.
- 28 июня по случаю Дня Конституции волонтеры, переселенцы и военнослужащие запустили 15-метровый украинский флаг в сторону оккупированного Донецка.
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