В Сумах вечером выключат воду на шесть часов – призвали сделать запас

Воды не будет с 22:00 до 4:00

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В Сумах будет приостановлено водоснабжение на шесть часов, горожан призвали сделать запас воды. Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

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Выключение будет из-за приостановки работы Пришибского водозабора – это нужно для наполнения резервуаров чистой воды, пояснил чиновник.

В общем, воды не будет с 22:00 до 4:00, Дрозденко призвал горожан обратить на это внимание и сделать запас воды.

В ночь на 6 мая РФ атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed, Силам обороны удалось сбить почти все вражеские беспилотники.

Ночью оккупационные войска нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Сумской области.

В областном центре, Белополье, Лебедине и Ахтырке после этого частично исчезло водоснабжение и электроснабжение.

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