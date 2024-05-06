Россия ночью атаковала 13 "шахедами": в Сумской области сбили все, кроме одного

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 6 мая российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed, Силам обороны удалось сбить почти все вражеские беспилотники. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Россия запустила 13 "шахедов" из Курской области.

12 дронов-камикадзе были сбиты над Сумской областью, добавил Олещук.

Ранее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил, что в связи с массированной атакой "шахедов" на город, объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание.

Фото: Николай Олещук

В ночь на 5 мая украинские силы уничтожили 23 из 24 запущенных Россией "шахедов".

Днем 5 мая Россия ударила КАБами по центру Харькова: известно о 15 раненых.

Тогда же в Полтаве прогремел взрыв, враг попал по гражданской инфраструктуре – ракетный удар повредил элеватор в Полтавской общине. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Сумы, Харьков или восточнее. Где может начаться масштабное наступление россиян и какие угрозы это несет