Россия ночью атаковала 13 "шахедами": в Сумской области сбили все, кроме одного
Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 6 мая российская оккупационная армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed, Силам обороны удалось сбить почти все вражеские беспилотники. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

По его словам, Россия запустила 13 "шахедов" из Курской области.

12 дронов-камикадзе были сбиты над Сумской областью, добавил Олещук.

Ранее глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил, что в связи с массированной атакой "шахедов" на город, объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание.

Фото: Микола Олещук
Фото: Николай Олещук
  • В ночь на 5 мая украинские силы уничтожили 23 из 24 запущенных Россией "шахедов".
  • Днем 5 мая Россия ударила КАБами по центру Харькова: известно о 15 раненых.
  • Тогда же в Полтаве прогремел взрыв, враг попал по гражданской инфраструктуре – ракетный удар повредил элеватор в Полтавской общине. Обошлось без пострадавших.

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