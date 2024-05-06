Россия обстреляла объекты критической инфраструктуры в Сумской области
В ночь на 6 мая российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Сумской области. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.
"Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам Сумской области. На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы", – говорится в сообщении.
По данным Суспильного, в Сумах, Белополье, Лебедине и Ахтырке после этого частично исчезло водоснабжение и электроснабжение.
Журналисты сообщили о нескольких звуках взрывов в Сумах: первый раздался в 00:58, второй и третий – в 01:38 и 01:43.
Впоследствии глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил, что в связи с массированной атакой шахедов на город, объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание.
"Водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме", – написал он. В 02:21 Дрозденко сообщил, что работы по восстановлению энергетики уже начались.
- В ночь на 5 мая украинские силы уничтожили 23 из 24 запущенных Россией "шахедов".
- Днем 5 мая Россия ударила КАБами по центру Харькова: известно о 15 раненых.
- Тогда же в Полтаве прогремел взрыв, враг попал по гражданской инфраструктуре – ракетный удар повредил элеватор в Полтавской общине. Обошлось без пострадавших.
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