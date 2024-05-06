Росія обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у Сумській області

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

В ніч проти 6 травня російські окупаційні війська завдали авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури Сумської області. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

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"Ворог завдав авіаційний удар по енергетичних об'єктах Сумщини. На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

За даними Суспільного, у Сумах, Білопіллі, Лебедині та Охтирці після цього частково зникло водопостачання та електропостачання.

Журналісти повідомили про кілька звуків вибухів у Сумах: перший пролунав о 00:58, другий та третій – о 01:38 та 01:43.

Згодом очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявив, що у зв'язку з масованою атакою шахедів на місто, об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення.

"Водопостачання та лікарні будуть забезпечені резервним живленням в повному обсязі", – написав він. О 02:21 Дрозденко повідомив, що роботи з відновлення енергетики вже почалися.

У ніч проти 5 травня українські сили знищили 23 із 24 запущених Росією "шахедів".

Вдень 5 травня Росія вдарила КАБами по центру Харкова: відомо про 15 поранених.

Тоді ж у Полтаві прогримів вибух, ворог поцілив по цивільній інфраструктурі – ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. Обійшлось без постраждалих.

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