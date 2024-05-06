Росія вночі атакувала 13 "шахедами": у Сумській області збили всі, крім одного

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

В ніч проти 6 травня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed, Силам оборони вдалося збити майже всі ворожі безпілотники. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За його словами, Росія запустила 13 "шахедів" з Курської області.

12 дронів-камікадзе було збито над Сумською областю, додав Олещук.

Раніше очільник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко заявив, що у зв'язку з масованою атакою "шахедів" на місто, об'єкти критичної інфраструктури переводяться на резервне живлення.

Фото: Микола Олещук

У ніч проти 5 травня українські сили знищили 23 із 24 запущених Росією "шахедів".

Вдень 5 травня Росія вдарила КАБами по центру Харкова: відомо про 15 поранених.

Тоді ж у Полтаві прогримів вибух, ворог поцілив по цивільній інфраструктурі – ракетний удар пошкодив елеватор у Полтавській громаді. Обійшлось без постраждалих.

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