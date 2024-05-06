У Сумах ввечері відключать воду на шість годин – закликали зробити запас

Води не буде з 22:00 до 4:00

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Сумах буде призупинене водопостачання на шість годин, містян закликали зробити запас води. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

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Відключення буде через призупинення роботи Пришибського водозабору – це потрібно для наповнення резервуарів чистої води, пояснив посадовець.

Загалом води не буде з 22:00 до 4:00, Дрозденко закликав містян звернути на це увагу та зробити запас води.

ДОВІДКА. Суми отримують питну воду з глибоководних артезіанських свердловин. Вона піднімається зі свердловин, подається до резервуарів чистої води на водозаборах, де накопичується, відстоюється і подається на насоси другого підйому. Загалом у Сумах шість водозаборів з 16 резервуарами, які побудовані зі збірних та монолітних залізобетонних конструкцій. На Пришибському водозаборі три резервуари чистої води загальною місткістю 11 000 куб. м. Суми отримують питну воду з глибоководних артезіанських свердловин. Вона піднімається зі свердловин, подається до резервуарів чистої води на водозаборах, де накопичується, відстоюється і подається на насоси другого підйому. Загалом у Сумах шість водозаборів з 16 резервуарами, які побудовані зі збірних та монолітних залізобетонних конструкцій. На Пришибському водозаборі три резервуари чистої води загальною місткістю 11 000 куб. м.

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