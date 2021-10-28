В Сумах застрелили члена Правого сектора

В Сумах убили члена Правого сектора Александра Иванину. Об этом сообщил в Facebook глава местной облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам чиновника, Иванину убили из огнестрельного оружия у подъезда его дома. Убийство произошло на глазах жены активиста, сообщил в комментарии Суспільному глава областной ячейки Правого сектора Сергей Супрун.

"Около 21:00 Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вылез из машины – полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие и начал стрелять. Произвел несколько выстрелов", – сказал Супрун.

По мнению лидера сумской областной ячейки Правого сектора, скорее всего, убийство "связано с антикриминальной деятельностью". Иванина "публично освещал деятельность определенных лиц", утверждает Супрун.

Спикер областной полиции Владимир Крупецкий сказал на брифинге, что сообщение о гибели мужчины 1992 года рождения поступило 27 октября в 21:10. По его словам, полиция устанавливает обстоятельства.

Как отмечает местный ресурс 0542.ua, Иванина в 2020-м баллотировался в горсовет от партии Правый сектор, но депутатский мандат не получил. 27 октября 2021-го выступал в горсовете, требуя отменить решение исполкома о повышении стоимости проезда в частных маршрутках.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.