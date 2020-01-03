В Тернопольской области новый прокурор

Фото: Офис генпрокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Тернопольской области Петра Бойко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

3 января заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак представил Бойко коллективу.

Петр Бойко родился 23 июля 1985 в Чернигове, в органах прокуратуры с 2010 года. Занимал различные должности, в том числе руководящие в органах прокуратуры Севастополя и Военной прокуратуры Западного региона. До назначения на должность прокурора Тернопольской области работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона.

За 2018 год Бойко задекларировал 452 834 грн зарплаты, гонорары в размере 1 200 грн и разовую помощь 1 265 грн и $2 400 наличности. Бойко и его семья владеют тремя квартирами, недостроенным домом и земельным участком в Черновцах. Бойко и его жена владеют автомобилями Шкода Октавия 2008 года выпуска и ЗАЗ Сенс 2015 года.

В декабре 2019 года были назначены прокуроры Винницкой и Сумской областей.

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