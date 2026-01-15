В центре Львова российский дрон упал возле памятника Бандере: видео

Памятник Степану Бандере во Львове (Фото: АрмияInform)

Утром 15 января Россия атаковала ударными беспилотниками Львов – есть попадание. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"По предварительной информации, есть попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место", – сообщил он.

До этого, в 06:41, мэр Львова Андрей Садовый написал о взрывах в городе.

ДОПОЛНЕНО В 07:20. Садовый сообщил, что вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника лидеру украинских националистов Степану Бандере.

"Символическое место – то, чего агрессор боится больше всего", – отметил он.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Взрывной волной "чуть задело" тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке. Также взрывной волной выбило окна в домах рядом – в частности в корпусе политехники и жилых домах.

Из-за вражеской атаки временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицких. Частный и общественный транспорт здесь не курсируют.

Из-за перекрытий не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.