В центре Львова российский дрон упал возле памятника Бандере: видео

В центре Львова российский дрон упал возле памятника Бандере: видеодополнено
Утром 15 января Россия атаковала ударными беспилотниками Львов – есть попадание. Об этом сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
"По предварительной информации, есть попадание вражеского боевого беспилотника в центре Львова. Все профильные службы выехали на место", – сообщил он.
До этого, в 06:41, мэр Львова Андрей Садовый написал о взрывах в городе.
ДОПОЛНЕНО В 07:20. Садовый сообщил, что вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника лидеру украинских националистов Степану Бандере.
"Символическое место – то, чего агрессор боится больше всего", – отметил он.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Взрывной волной "чуть задело" тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке. Также взрывной волной выбило окна в домах рядом – в частности в корпусе политехники и жилых домах.
Из-за вражеской атаки временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицких. Частный и общественный транспорт здесь не курсируют.
Из-за перекрытий не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.
- За прошедшие сутки, 14 января, Воздушные силы сбили 10 российских реактивных дронов за 10 часов. Они летели на Киев.
