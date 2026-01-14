Воздушные силы сбили 10 реативных дронов за 10 часов, которые летели на Киев
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Над Киевской и Черниговской областью 14 января удалось засечь 10 реативных дронов. Об этом сообщили Воздушные силы.
По данным военных, российская армия активизировала воздушные атаки с привлечением реактивных дронов в направлении Киева с 07:00 до 17:00. Для противодействия врагу привлекли все необходимые средства, в частности авиацию.
По состоянию на 17:00 были сбиты 10 из 10 реактивных беспилотников. Однако атака и боевая работа по ним продолжается, предупредили военные. На юге столицы фиксируются привычные "шахеды" и дроны других типов.
"После изучения обломков специалисты вероятно выяснят тип БпЛА и его полезную нагрузку", - отметили в Воздушных силах.
- В августе 2025 года разведка предупредила, что Россия планирует изготовить 4000 турбореактивных дронов до конца года.
- 4 января военные перехватили дрон, оснащенный ПЗРК и камерой.
Комментарии (0)