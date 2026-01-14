Воздушные силы сбили 10 реативных дронов за 10 часов, которые летели на Киев

Реактивные дроны удалось сбить все, но враг запустил также обычные "шахеды" и другие БпЛА

ПВО (Иллюстративное фото: Генштаб)

Над Киевской и Черниговской областью 14 января удалось засечь 10 реативных дронов. Об этом сообщили Воздушные силы.

По данным военных, российская армия активизировала воздушные атаки с привлечением реактивных дронов в направлении Киева с 07:00 до 17:00. Для противодействия врагу привлекли все необходимые средства, в частности авиацию.

По состоянию на 17:00 были сбиты 10 из 10 реактивных беспилотников. Однако атака и боевая работа по ним продолжается, предупредили военные. На юге столицы фиксируются привычные "шахеды" и дроны других типов.

"После изучения обломков специалисты вероятно выяснят тип БпЛА и его полезную нагрузку", - отметили в Воздушных силах.