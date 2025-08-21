Разведка: Россия до конца 2025 года планирует изготовить 4000 турбореактивных дронов
Россия планирует изготовить в течение 2025 года около 4000 дронов с турбореактивными двигателями. Об этом LIGA.net сообщили в Главном управлении разведки в ответ на информационный запрос.
Это единственный тип ударного дрона с турбореактивным двигателем, который российская армия использует в настоящее время, отметили в разведке. Однако на стадии разработки находится дрон "Герань-3", который является аналогом иранского "Shahed-238". Начало серийного производства запланировано на лето 2026 года.
В ГУР отметили, что дроны с турбореактивным двигателем Россия производит в "особой экономической зоне промышленно-производственного типа Алабуга", которая расположена в городе Елабуга республики Татарстан. Не исключено и увеличение объемов производства.
"В 2025 году запланировано изготовить около 4000 таких аппаратов. Учитывая расширение производственных мощностей "ОЭЗ ППТ Алабуга" не исключается увеличение противником объемов производства БпЛА с турбореактивными двигателями", – отметили в ГУР.
По данным разведки, для производства ударных дронов Россия продолжает использовать отдельные элементы авионики и составные части к двигателям иранского производства. Также не исключается использование китайских компонентов, учитывая содействие Пекина в реализации проекта БпЛА с турбореактивным двигателем.
Враг начал атаковать Украину модернизированными дронами "Герань-2"/"шахед-136" с турбореактивным двигателем в начале июня текущего года, отметили в ГУР. По их данным, вес боевой части таких БпЛА достигает 90 кг, дальность полета – до 1000 км, скорость – до 400 км/ч.
- 30 июля Воздушные силы сообщили, что враг во время ночной атаки использовал до восьми реактивных дронов, следующей ночью их также применили. Спикер ВВС Юрий Игнат отметил, что такой БпЛА имеет характерный звук, отличающийся от обычного "шахеда".
- Как писали в ISW, ранее российские военные уже заявляли, что оккупанты атаковали Одессу 21 апреля реактивными дронами-камикадзе "Герань-3", скорость которых якобы достигает 600 км/ч.
Комментарии (0)