Разведка: Россия до конца 2025 года планирует изготовить 4000 турбореактивных дронов

По данным разведки, враг использует для производства иранские комплектующие и, вероятно, китайские

Реактивный дрон Shahed-238 (Иллюстративное фото: IRNA)

Россия планирует изготовить в течение 2025 года около 4000 дронов с турбореактивными двигателями. Об этом LIGA.net сообщили в Главном управлении разведки в ответ на информационный запрос.

Это единственный тип ударного дрона с турбореактивным двигателем, который российская армия использует в настоящее время, отметили в разведке. Однако на стадии разработки находится дрон "Герань-3", который является аналогом иранского "Shahed-238". Начало серийного производства запланировано на лето 2026 года.

В ГУР отметили, что дроны с турбореактивным двигателем Россия производит в "особой экономической зоне промышленно-производственного типа Алабуга", которая расположена в городе Елабуга республики Татарстан. Не исключено и увеличение объемов производства.

"В 2025 году запланировано изготовить около 4000 таких аппаратов. Учитывая расширение производственных мощностей "ОЭЗ ППТ Алабуга" не исключается увеличение противником объемов производства БпЛА с турбореактивными двигателями", – отметили в ГУР.

По данным разведки, для производства ударных дронов Россия продолжает использовать отдельные элементы авионики и составные части к двигателям иранского производства. Также не исключается использование китайских компонентов, учитывая содействие Пекина в реализации проекта БпЛА с турбореактивным двигателем.

Враг начал атаковать Украину модернизированными дронами "Герань-2"/"шахед-136" с турбореактивным двигателем в начале июня текущего года, отметили в ГУР. По их данным, вес боевой части таких БпЛА достигает 90 кг, дальность полета – до 1000 км, скорость – до 400 км/ч.