Розвідка: Росія до кінця 2025 року планує виготовити 4000 турбореактивних дронів

За даними розвідки, ворог використовує для виробництва іранські складники та, ймовірно, китайські

Реактивний дрон Shahed-238 (Ілюстративне фото: IRNA)

Росія планує виготовити протягом 2025 року близько 4000 дронів з турбореактивними двигунами. Про це LIGA.net повідомили в Головному управлінні розвідки у відповідь на інформаційний запит.

Це єдиний тип ударного дрона з турбореактивним двигуном, який російська армія використовує наразі, зазначили в розвідці. Однак на стадії розробки перебуває дрон "Герань-3", який є аналогом іранського "Shahed-238". Початок серійного виробництва запланований на літо 2026 року.

В ГУР зазначили, що дрони з турбореактивним двигуном Росія виготовляє в "особливій економічній зоні промислово-виробничого типу Алабуга", яка розташована у місті Єлабуга республіки Татарстан. Не виключено й збільшення обсягів виробництва.

"У 2025 році заплановано виготовити близько 4000 таких апаратів. З огляду на розширення виробничих потужностей АТ "ОЕЗ ПВТ Алабуга"не виключається збільшення противником обсягів виробництва БпЛА з турбореактивними двигунами", – зазначили в ГУР.

За даними розвідки, для виробництва ударних дронів Росія продовжує використовувати окремі елементи авіоніки та складові частини до двигунів іранського виробництва. Також не виключається використання китайських компонентів з огляду на сприяння Пекіну в реалізації проєкту БпЛА з турбореактивним двигуном.

Ворог почав атакувати Україну модернізованими дронами "Герань-2"/"шахед-136" з турбореактивним двигуном на початку червня поточного року, зазначили в ГУР. За їхніми даними, вага бойової частини таких БпЛА сягає 90 кг, дальність польоту – до 1000 км, швидкість – до 400 км/год.