Розвідка: Росія до кінця 2025 року планує виготовити 4000 турбореактивних дронів
Росія планує виготовити протягом 2025 року близько 4000 дронів з турбореактивними двигунами. Про це LIGA.net повідомили в Головному управлінні розвідки у відповідь на інформаційний запит.
Це єдиний тип ударного дрона з турбореактивним двигуном, який російська армія використовує наразі, зазначили в розвідці. Однак на стадії розробки перебуває дрон "Герань-3", який є аналогом іранського "Shahed-238". Початок серійного виробництва запланований на літо 2026 року.
В ГУР зазначили, що дрони з турбореактивним двигуном Росія виготовляє в "особливій економічній зоні промислово-виробничого типу Алабуга", яка розташована у місті Єлабуга республіки Татарстан. Не виключено й збільшення обсягів виробництва.
"У 2025 році заплановано виготовити близько 4000 таких апаратів. З огляду на розширення виробничих потужностей АТ "ОЕЗ ПВТ Алабуга"не виключається збільшення противником обсягів виробництва БпЛА з турбореактивними двигунами", – зазначили в ГУР.
За даними розвідки, для виробництва ударних дронів Росія продовжує використовувати окремі елементи авіоніки та складові частини до двигунів іранського виробництва. Також не виключається використання китайських компонентів з огляду на сприяння Пекіну в реалізації проєкту БпЛА з турбореактивним двигуном.
Ворог почав атакувати Україну модернізованими дронами "Герань-2"/"шахед-136" з турбореактивним двигуном на початку червня поточного року, зазначили в ГУР. За їхніми даними, вага бойової частини таких БпЛА сягає 90 кг, дальність польоту – до 1000 км, швидкість – до 400 км/год.
- 30 липня Повітряні сили повідомили, що ворог під час нічної атаки використав до восьми реактивних дронів, наступної ночі їх також застосували. Спікер ВПС Юрій Ігнат зазначив, що такий БпЛА має характерний звук, що відрізняється від звуку звичайного "шахеда".
- Як писали в ISW, раніше російські військкори вже заявляли, що окупанти атакували Одесу 21 квітня реактивними дронами-камікадзе "Герань-3", швидкість яких нібито сягає 600 км/год.
