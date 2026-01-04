Военные перехватили "шахед", оснащенный ПЗРК и камерой – видео

"Шахед", сбитый из ПЗРК (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем перехватили российский "шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. Военные показали, как он выглядит.

Отмечается, что беспилотник также был оснащен радиомодемом и камерой. Это позволяет управлять им с территории России и осуществлять запуск ракеты. "Шахед" был сбит – он представлял угрозу для украинской авиации, подчеркнули военные.

В настоящее время проводится исследование тактики применения противником нового оружия.

Военный и специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщил, что Силы обороны впервые столкнулись с беспилотником с таким оснащением. Он отметил, что пилотам авиации следует учитывать новую угрозу и избегать сближения с "шахедом" встречным курсом.