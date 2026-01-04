Военные перехватили "шахед", оснащенный ПЗРК и камерой – видео
Бойцы батальона Darknode 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем перехватили российский "шахед", оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. Военные показали, как он выглядит.
Отмечается, что беспилотник также был оснащен радиомодемом и камерой. Это позволяет управлять им с территории России и осуществлять запуск ракеты. "Шахед" был сбит – он представлял угрозу для украинской авиации, подчеркнули военные.
В настоящее время проводится исследование тактики применения противником нового оружия.
Военный и специалист в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш) сообщил, что Силы обороны впервые столкнулись с беспилотником с таким оснащением. Он отметил, что пилотам авиации следует учитывать новую угрозу и избегать сближения с "шахедом" встречным курсом.
- 28 ноября 2025 года сообщалось, что Россия пытается с помощью беспилотников "шахед" сбивать украинские самолеты и вертолеты
- 30 декабря главнокомандующий Сырский рассказал, что Россия модернизирует "шахеды и атакует на сверхмалых высотах. Он объяснил, как Силы обороны противодействуют этому.
