Військові перехопили "шахед", оснащений ПЗРК і камерою – відео

"Шахед" з ПЗРК (Фото: facebook.com/Serhii.Flash)

Бійці батальйону Darknode 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем перехопили російьский "шахед" оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. Військові показали, як він виглядає.

Зазначається, що дрон також був оснащений радіомодемом та камерою. Це дозволяє керувати ним з території Росії та здійснювати пуск ракети. "Шахед" вдалося збити – він становив загрозу авіації України, підкреслили військові.

Наразі триває дослідження тактики застосування нової зброї противника.

Військовий та фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив, що Сили оборони вперше стикнулися з дроном з таким оснащенням. Він зазначив, що пілотам авіації слід враховувати нову загрозу та уникати підходу до "шахеда" зустрічним курсом.