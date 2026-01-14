Повітряні сили збили 10 реактивних дронів за 10 годин, які летіли на Київ

Реактивні дрони вдалося збити всі, але ворог запустив також звичайні "шахеди" та інші БпЛА

ППО (Ілюстративне фото: Генштаб)

Над Київської та Чернігівською областю 14 січня вдалося зиби 10 реативних дронів. Про це повідомили Повітряні сили.

За даними військових, російська армія активізувала повітряні атаки із залученням реактивних дронів у напрямку Києва з 07:00 до 17:00. Для протидії ворогу залучили всі необхідні засоби, зокрема авіацію.

Станом на 17:00 були збиті 10 з 10 реактивних безпілотників. Проте атака та бойова робота по них триває, попередили військові. На півдні столиці фіксуються звичні "шахеди" та дрони інших типів.

"Після вивчення уламків спеціалісти імовірно з’ясують тип БпЛА та його корисне навантаження", – зазначили в Повітряних силах.