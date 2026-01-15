У центрі Львова російський дрон упав біля пам'ятника Бандері: відео

У центрі Львова російський дрон упав біля пам'ятника Бандері: відеодоповнено
Зранку 15 січня Росія атакувала ударними безпілотниками Львів – є влучання. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"За попередньою інформацією, є влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова. Усі профільні служби виїхали на місце", – повідомив він.
До цього, о 06:41, мер Львова Андрій Садовий написав про вибухи у місті.
ДОПОВНЕНО О 07:20. Садовий повідомив, що ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника провіднику українських націоналістів Степану Бандері.
"Символічне місце – те, чого агресор боїться найбільше", – зазначив він.
Попередньо, минулося без постраждалих. Вибуховою хвилею "трохи зачепило" тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Також вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч – зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.
Через ворожу атаку тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицьких. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує.
Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.
- Минулої доби, 14 січня, Повітряні сили збили 10 російських реактивних дронів за 10 годин. Вони летіли на Київ.
