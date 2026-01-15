У центрі Львова російський дрон упав біля пам'ятника Бандері: відео

Пам'ятник Степану Бандері у Львові (Фото: АрміяInform)

Зранку 15 січня Росія атакувала ударними безпілотниками Львів – є влучання. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, є влучання ворожого бойового безпілотника у центрі Львова. Усі профільні служби виїхали на місце", – повідомив він.

До цього, о 06:41, мер Львова Андрій Садовий написав про вибухи у місті.

ДОПОВНЕНО О 07:20. Садовий повідомив, що ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника провіднику українських націоналістів Степану Бандері.

"Символічне місце – те, чого агресор боїться найбільше", – зазначив він.

Попередньо, минулося без постраждалих. Вибуховою хвилею "трохи зачепило" тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Також вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч – зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.

Через ворожу атаку тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицьких. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує.

Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.