В Украине к пожизненному приговорили военного РФ за расстрел эвакуационного автомобиля

Преступление было совершено в 2022 году в Черниговской области

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Российский военный признан виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорен к пожизненному лишению свободы за расстрел гражданского автомобиля, на котором в 2022 году пытались эвакуироваться жители Черниговской области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По материалам дела, в марте 2022 года восемь гражданских жителей Прилукского района, среди которых трое детей, на автомобилях Skoda Superb и Renault Mеgane направлялись из Нежинского района в сторону города Ичня Прилукского района с целью выехать в более безопасное место.

На автодороге между селами Ивангород и Крупичполе навстречу эвакуационным авто выехали две российские бронированные машины "Тигр" с военнослужащими оккупационной армии.

Военные государства-агрессора без причины обстреляли автомобили мирных жителей из автоматов и пулемета.

"Гражданские транспортные средства не представляли для оккупантов какой-либо угрозы", – отметили в прокуратуре.

В результате обстрела водитель автомобиля Skoda погиб, его пассажир получил ранения. Остальные гражданские лица не пострадали.

После нападения осужденный вместе с сообщником выстрелили в газовый баллон Skoda, в результате чего автомобиль был уничтожен.

Следствие установило, что после совершения преступления осужденный позвонил по телефону командиру и рассказал, что "удалось расстрелять только один автомобиль и водителя".

Военнослужащий РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленными убийствами, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Приговором суда он приговорен к пожизненному лишению свободы.