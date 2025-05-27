В Украине к пожизненному приговорили военного РФ за расстрел эвакуационного автомобиля
Российский военный признан виновным в нарушении законов и обычаев войны и приговорен к пожизненному лишению свободы за расстрел гражданского автомобиля, на котором в 2022 году пытались эвакуироваться жители Черниговской области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По материалам дела, в марте 2022 года восемь гражданских жителей Прилукского района, среди которых трое детей, на автомобилях Skoda Superb и Renault Mеgane направлялись из Нежинского района в сторону города Ичня Прилукского района с целью выехать в более безопасное место.
На автодороге между селами Ивангород и Крупичполе навстречу эвакуационным авто выехали две российские бронированные машины "Тигр" с военнослужащими оккупационной армии.
Военные государства-агрессора без причины обстреляли автомобили мирных жителей из автоматов и пулемета.
"Гражданские транспортные средства не представляли для оккупантов какой-либо угрозы", – отметили в прокуратуре.
В результате обстрела водитель автомобиля Skoda погиб, его пассажир получил ранения. Остальные гражданские лица не пострадали.
После нападения осужденный вместе с сообщником выстрелили в газовый баллон Skoda, в результате чего автомобиль был уничтожен.
Следствие установило, что после совершения преступления осужденный позвонил по телефону командиру и рассказал, что "удалось расстрелять только один автомобиль и водителя".
Военнослужащий РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленными убийствами, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Приговором суда он приговорен к пожизненному лишению свободы.
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