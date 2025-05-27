В Україні до довічного засудили військового РФ за розстріл евакуаційної автівки
Російського військового визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни та засуджено до довічного позбавлення волі за розстріл цивільного автомобіля, на якому у 2022 році намагалися евакуюватися мешканці Чернігівської області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За матеріалами справи, у березні 2022 року вісім цивільних мешканців Прилуцького району, серед яких троє дітей, на автомобілях Skoda Superb та Renault Mеgane прямували з Ніжинського району в сторону міста Ічня Прилуцького району з метою виїхати в більш безпечне місце.
На автодорозі між селами Івангород та Крупичполе назустріч евакуаційним авто виїхали дві російські броньовані машини "Тигр" із військовослужбовцями окупаційної армії.
Військові держави-агресора безпричинно обстріляли автомобілі мирних мешканців з автоматів та кулемету.
"Цивільні транспортні засоби не становили для окупантів будь-якої загрози", – зазначили у прокуратурі.
Внаслідок обстрілу водій автомобіля Skoda загинув, його пасажир отримав поранення. Інші цивільні особи не постраждали.
Після нападу засуджений разом зі спільником вистрілили у газовий балон Skoda, внаслідок чого автомобіль було знищено.
Слідство встановило, що після скоєння злочину засуджений зателефонував командиру і розповів, що "вдалося розстріляти лише одну автівку та водія".
Військовослужбовця РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Вироком суду його засуджено до довічного позбавлення волі.
- 23 травня Офіс генерального прокурора повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення відкрив 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства 268 українських військовополонених російськими військовими.
- Кількість страчених військових ЗСУ збільшилася через накази керівництва РФ вбивати військовополонених.