В Україні до довічного засудили військового РФ за розстріл евакуаційної автівки

Злочин було скоєно у 2022 році на Чернігівщині

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Російського військового визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни та засуджено до довічного позбавлення волі за розстріл цивільного автомобіля, на якому у 2022 році намагалися евакуюватися мешканці Чернігівської області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За матеріалами справи, у березні 2022 року вісім цивільних мешканців Прилуцького району, серед яких троє дітей, на автомобілях Skoda Superb та Renault Mеgane прямували з Ніжинського району в сторону міста Ічня Прилуцького району з метою виїхати в більш безпечне місце.

На автодорозі між селами Івангород та Крупичполе назустріч евакуаційним авто виїхали дві російські броньовані машини "Тигр" із військовослужбовцями окупаційної армії.

Військові держави-агресора безпричинно обстріляли автомобілі мирних мешканців з автоматів та кулемету.

"Цивільні транспортні засоби не становили для окупантів будь-якої загрози", – зазначили у прокуратурі.

Внаслідок обстрілу водій автомобіля Skoda загинув, його пасажир отримав поранення. Інші цивільні особи не постраждали.

Після нападу засуджений разом зі спільником вистрілили у газовий балон Skoda, внаслідок чого автомобіль було знищено.

Слідство встановило, що після скоєння злочину засуджений зателефонував командиру і розповів, що "вдалося розстріляти лише одну автівку та водія".

Військовослужбовця РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Вироком суду його засуджено до довічного позбавлення волі.