В Украине осквернили еще один памятник жертвам Холокоста: фото

В Украине второй раз за последние несколько дней осквернили памятник жертвам Холокоста - на этот раз в Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
Инцидент произошел в 300 метрах от трасы Голованевск-Клиново. Установлено, что на мемориальном комплексе вандалы оставили надписи. Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф либо же ограничение свободы на срок до пяти лет.
В расследовании преступления полиция также просит о помощи граждан, которые владеют какой-либо информацией.
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