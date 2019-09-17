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В Украине осквернили еще один памятник жертвам Холокоста: фото

В Украине осквернили еще один памятник жертвам Холокоста: фото - Фото
Оскверненный памятник жертвам Холокоста (Фото: Facebook Efim Marmer)
17.09.2019, 16:37

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса

В Украине второй раз за последние несколько дней осквернили памятник жертвам Холокоста - на этот раз в Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Инцидент произошел в 300 метрах от трасы Голованевск-Клиново. Установлено, что на мемориальном комплексе вандалы оставили надписи. Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф либо же ограничение свободы на срок до пяти лет.

В расследовании преступления полиция также просит о помощи граждан, которые владеют какой-либо информацией.

  • На днях неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста в Богдановке Доманевского района Николаевской области, оставив записку с угрозами.

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