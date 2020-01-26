В Украине проверяют пожарную безопасность в школах и детсадах

Фото: dsns.gov.ua

В Украине продолжаются внеплановые проверки учреждений организаций с массовым пребыванием людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Основное внимание в ходе проверок уделяется состоянию путей эвакуации из помещений, систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Также проверяется наличие и надлежащее состояние первичных средств пожаротушения, комплектация пожарных щитов противопожарным инвентарем, состояние содержания электрохозяйства, обеспеченность объекта противопожарным водоснабжением и прочее.

В Луганской области, по состоянию на 24 января, специалисты ГСЧС проверили 259 объектов, на которых обнаружили 5067 нарушений, за что к административной ответственности привлекли 248 должностных лиц.

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В Житомирской области проверено 770 объектов с массовым пребыванием людей из запланированных 1430.

"В Николаевской области особого внимания заслуживает вопрос обеспечения пожарной безопасности общежитий", - уточнили в ГСЧС.

енеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку о целесообразности пересмотра штрафов за нарушение пожарной безопасности. 13 декабря г

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