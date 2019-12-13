Рябошапка просит пересмотреть штрафы за пожарную безопасность

Пожар (фото - depositphotos.com)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку о целесообразности пересмотра штрафов за нарушение пожарной безопасности. Об этом сообщает Генпрокуратура.

По мнению Рябошапки, штраф для граждан в размере 8,50-119 грн и должностных лиц - 34-170 грн "не является надлежащим рычагом влияния".

Генпрокуратура отмечает, что по поводу пожарной безопасности в этом году предъявлено 76 исков о признании противоправной бездеятельности органов власти и местного самоуправления.

4 декабря в старинном здании, где находился Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, начался масштабный пожар, который потушили только за несколько дней.

начался В ночь на субботу, 17 августа 2019 года, в Одессе загорелся отель "Токио стар" . На время пожара в гостинице находилось около 200 человек.

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