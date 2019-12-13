Рябошапка просит пересмотреть штрафы за пожарную безопасность

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку о целесообразности пересмотра штрафов за нарушение пожарной безопасности. Об этом сообщает Генпрокуратура.
По мнению Рябошапки, штраф для граждан в размере 8,50-119 грн и должностных лиц - 34-170 грн "не является надлежащим рычагом влияния".
Генпрокуратура отмечает, что по поводу пожарной безопасности в этом году предъявлено 76 исков о признании противоправной бездеятельности органов власти и местного самоуправления.
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