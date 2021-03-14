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В Винницкой области мужчина стрелял из автомата на дне рождения и обесточил поселок

14.03.2021, 15:45
В Винницкой области мужчина стрелял из автомата на дне рождения и обесточил поселок - Фото
Задержание мужчины в Винницкой области (Фото - пресс-служба Нацполиции)

В Винницкой области полицейский спецназ задержал мужчину, который на праздновании дня рождения якобы более 20 раз выстрелил в воздух из автомата, а затем пытался сбежать от полиции на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Мужчина, говорят в полиции, открыл стрельбу около местного кафе вечером 14 марта. "Мужчина возмутился, что во время праздника не было фейерверков, поэтому на улице взял из багажника авто оружие и начал стрелять вверх", – заявляют в полиции. В результате стрельбы никто не пострадал, но повредился электрический кабель, обесточив большую часть населенного пункта.

Затем он скрылся с места происшествия на авто Porsche Cayenne. Для его задержания полиция вводила в действие полицейскую операцию на территории области. В итоге его задержали бойцы КОРДа.

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Владислав Сердюк
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винницкая область Нацполиция
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