В Винницкой области в парке нашли более 600 мин и снарядов времен Второй мировой

Фото - пресс-служба ГСЧС

6 июня в селе Спиченцы Винницкой области саперы ГСЧС выкопали больше 600 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, которые находились в сельском парке. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Спасатели изъяли 414 снарядов калибра 45 мм, 213 снарядов калибра 76 мм и один минометный снаряд калибра 82 мм: "В итоге обнаружено и изъято 628 единиц ВНП: АС-45 – 414 ед., АС-76 – 213 ед., ММ-82 – 1 ед. времен Второй Мировой войны".

6 июня были уничтожены 114 боеприпасов, остальные планировали уничтожить 7 июня.

9 ноября 2019 года в Киеве возле Шулявского моста нашли склад боеприпасов.

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