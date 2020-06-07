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В Винницкой области в парке нашли более 600 мин и снарядов времен Второй мировой

В Винницкой области в парке нашли более 600 мин и снарядов времен Второй мировой - Фото
Фото - пресс-служба ГСЧС
07.06.2020, 12:10

Спасатели нашли боеприпасы калибра 45 мм, 76 мм и 82 мм

6 июня в селе Спиченцы Винницкой области саперы ГСЧС выкопали больше 600 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны, которые находились в сельском парке. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Спасатели изъяли 414 снарядов калибра 45 мм, 213 снарядов калибра 76 мм и один минометный снаряд калибра 82 мм: "В итоге обнаружено и изъято 628 единиц ВНП: АС-45 – 414 ед., АС-76 – 213 ед., ММ-82 – 1 ед. времен Второй Мировой войны".

6 июня были уничтожены 114 боеприпасов, остальные планировали уничтожить 7 июня.

  • 9 ноября 2019 года в Киеве возле Шулявского моста нашли склад боеприпасов.

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Владислав Сердюк
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