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В Запорожье отменили решение о признании русского языка региональным – решение суда

06.04.2021, 12:00
В Запорожье отменили решение о признании русского языка региональным – решение суда - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В 2012 году на внеочередной сессии Запорожского облсовета русский язык в области был признан региональным. Теперь, спустя почти девять лет, это решение отменил Запорожский окружной админсуд, признав его незаконным и недействительным. Решение суда от 24 марта 2021 года было опубликовано в Едином госреестре судебных решений.

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Истцом по делу стал замглавы Запорожской областной прокуратуры – он подал в суд на Запорожский облсовет, чтобы отменить решение совета, признав документ недействительным с 28 августа 2018 года.

В заявлении истец указал, что закон, на основании которого облсовет принимал решение о русском языке, был признан неконституционным еще в феврале 2018 года, после чего местные органы самоуправления утратили свои полномочия в языковом вопросе.

В ответ на это в Запорожском облсовете заявили, что принятое ими в 2012 году решение не является нормативно-правовым актом, потому что не устанавливает никаких дополнительных правил поведения. И, следовательно, отменять его смысла нет.

В результате суд встал на сторону прокуратуры, отменив решение о региональном статусе русского языка в Запорожской области. Решение было опубликовано 26 марта – теперь у облсовета есть 30 дней для апелляционного обжалования. Если апелляция не будет подана – решение вступит в силу 26 апреля.

СПРАВКА. Понятие "регионального языка" было введено в Украине нормами ныне недействительного Закона "Об основах государственной языковой политики". Это понятие не означало получение статуса "официального языка Украины", но позволяло применять региональный язык в делопроизводстве, судопроизводстве, в официальных документах и так далее.

В 2018 году Конституционный суд признал указанный закон неконституционным, а в апреле 2019 года Рада приняла новый закон – об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В нем понятие "региональный язык" уже отсутствовало.

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Дарья Мостовая
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