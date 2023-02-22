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В Запорожье прогремел взрыв

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 23:42
В Запорожье прогремел взрыв - Фото
Запорожье (Фото - Telegram Куртева)

Вечером в Запорожье прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.

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Взрыв раздался в 23:34, воздушную тревогу в городе не объявляли. Официальной информации пока нет.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую область и областной центр, в основном применяя комплексы С-300 и РСЗО. Время подлета ракет, запущенных этим вооружением, является минимальным, потому ПВО не всегда успевает среагировать на такие угрозы.

  • Рано утром 10 февраля Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час.
  • Днем 20 февраля россияне ударили по пригороду Запорожье ракетами "Искандер-К".
Оксана Житнюк
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война взрыв Запорожье
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