В Запорожье прогремел взрыв
22.02.2023, 23:42
Запорожье (Фото - Telegram Куртева)
Вечером в Запорожье прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.
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Взрыв раздался в 23:34, воздушную тревогу в городе не объявляли. Официальной информации пока нет.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую область и областной центр, в основном применяя комплексы С-300 и РСЗО. Время подлета ракет, запущенных этим вооружением, является минимальным, потому ПВО не всегда успевает среагировать на такие угрозы.
- Рано утром 10 февраля Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час.
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