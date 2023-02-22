В Запорожье прогремел взрыв

Вечером в Запорожье прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.

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Взрыв раздался в 23:34, воздушную тревогу в городе не объявляли. Официальной информации пока нет.

Российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую область и областной центр, в основном применяя комплексы С-300 и РСЗО. Время подлета ракет, запущенных этим вооружением, является минимальным, потому ПВО не всегда успевает среагировать на такие угрозы.

Рано утром 10 февраля Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час.

Днем 20 февраля россияне ударили по пригороду Запорожье ракетами "Искандер-К".

Оксана Житнюк

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