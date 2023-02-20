UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Запорожье прогремел взрыв: россияне ударили по пригороду – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 16:16
В Запорожье прогремел взрыв: россияне ударили по пригороду – фото - Фото
Запорожье (Фото - сайт горсовета)
дополнено

Днем 20 февраля в Запорожье прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В 16:07 в городе была объявлена воздушная тревога, а спустя несколько минут раздался взрыв.

"Враг в очередной раз атакует Запорожский край. Не распространяйте фото-, видеоматериалы работы ПВО или места прилетов до официальных комментариев", – призвали в Запорожской областной военной администрации.

ДОПОЛНЕНО В 16:32. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что россияне атаковали пригород Запорожья, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

В 16:35 воздушную тревогу в Запорожье отменили.

В Запорожье прогремел взрыв: россияне ударили по пригороду – фото
  • Рано утром 10 февраля Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война взрыв Запорожье
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 