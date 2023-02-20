В Запорожье прогремел взрыв: россияне ударили по пригороду – фото
20.02.2023, 16:16
Запорожье (Фото - сайт горсовета)
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Днем 20 февраля в Запорожье прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает источник LIGA.net в областном центре.
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В 16:07 в городе была объявлена воздушная тревога, а спустя несколько минут раздался взрыв.
"Враг в очередной раз атакует Запорожский край. Не распространяйте фото-, видеоматериалы работы ПВО или места прилетов до официальных комментариев", – призвали в Запорожской областной военной администрации.
ДОПОЛНЕНО В 16:32. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что россияне атаковали пригород Запорожья, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
В 16:35 воздушную тревогу в Запорожье отменили.
- Рано утром 10 февраля Запорожье подверглось крупнейшей атаке РФ за время большой войны — 17 ударов за час.
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