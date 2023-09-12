В Запорожье прогремел взрыв, над одним из районов города видно дым

Вечером 12 сентября в Запорожье прогремел взрыв, над одним из районов областного центра виден столб дыма. Об этом сообщили источники LIGA.net в городе.

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Тревога в Запорожской области была объявлена еще почти два часа назад, с 16:44.

В 18:21 Воздушные силы ВСУ предупредили Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области об угрозе применения баллистического вооружения.

В 18:22 в Запорожье был слышен взрыв, в одном из районов виден дым.

Сегодня днем россияне ударили ракетой по открытой местности в Запорожском районе.

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