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В Запорожье прогремел взрыв, над одним из районов города видно дым

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 18:30
В Запорожье прогремел взрыв, над одним из районов города видно дым - Фото
Запорожье (Фото - Telegram Куртева)

Вечером 12 сентября в Запорожье прогремел взрыв, над одним из районов областного центра виден столб дыма. Об этом сообщили источники LIGA.net в городе.

Тревога в Запорожской области была объявлена еще почти два часа назад, с 16:44.

В 18:21 Воздушные силы ВСУ предупредили Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области об угрозе применения баллистического вооружения.

В 18:22 в Запорожье был слышен взрыв, в одном из районов виден дым.

Оксана Житнюк
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войнавзрывЗапорожье
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