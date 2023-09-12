В Запорожье прогремел взрыв. Россия ударила ракетой по открытой местности за городом

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В Запорожье прогремел громкий взрыв во время воздушной тревоги, Воздушные силы предупредили об угрозе ракетного удара россиян. О звуке взрыва сообщили источники LIGA.net в областном центре.

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Сигнал воздушной тревоги в Запорожье был объявлен в 12:30.

Через несколько минут в городе был слышен взрыв.

В командовании Воздушных сил написали о ракетной опасности.

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.

ОБНОВЛЕНО в 13:17. Глава областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что россияне ударили ракетой по открытой местности в Запорожском районе

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