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В Запорожье прогремел взрыв. Россия ударила ракетой по открытой местности за городом

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 12:42
В Запорожье прогремел взрыв. Россия ударила ракетой по открытой местности за городом - Фото
Запорожье (Фото: скриншот с видео)
обновлено

В Запорожье прогремел громкий взрыв во время воздушной тревоги, Воздушные силы предупредили об угрозе ракетного удара россиян. О звуке взрыва сообщили источники LIGA.net в областном центре.

Сигнал воздушной тревоги в Запорожье был объявлен в 12:30.
Через несколько минут в городе был слышен взрыв. 

В командовании Воздушных сил написали о ракетной опасности. 

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.

ОБНОВЛЕНО в 13:17. Глава областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что россияне ударили ракетой по открытой местности в Запорожском районе 

Читайте также: Россияне ударили ракетой по Сумам, раздались взрывы в Запорожье – есть пострадавшие

Дмитрий Гриниченко
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