В Запорожье прогремел взрыв. Россия ударила ракетой по открытой местности за городом
12.09.2023, 12:42
Запорожье (Фото: скриншот с видео)
обновлено
В Запорожье прогремел громкий взрыв во время воздушной тревоги, Воздушные силы предупредили об угрозе ракетного удара россиян. О звуке взрыва сообщили источники LIGA.net в областном центре.
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Сигнал воздушной тревоги в Запорожье был объявлен в 12:30.
Через несколько минут в городе был слышен взрыв.
В командовании Воздушных сил написали о ракетной опасности.
Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.
ОБНОВЛЕНО в 13:17. Глава областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что россияне ударили ракетой по открытой местности в Запорожском районе
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