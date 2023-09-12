У Запоріжжі пролунав вибух. Росія вдарила ракетою по відкритій місцевості за містом
У Запоріжжі пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги, Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару росіян. Про звук вибуху повідомили джерела LIGA.net в обласному центрі.
Сигнал повітряної тривоги у Запоріжжі було оголошено о 12:30.
За кілька хвилин у місті було чути вибух.
У командуванні Повітряних сил написали про ракетну небезпеку.
Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.
ОНОВЛЕНО о 13:17. Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що росіяни вдарили ракетою по відкритiй місцевості в Запорізькому районі. Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.
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