RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Запоріжжі пролунав вибух. Росія вдарила ракетою по відкритій місцевості за містом

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 12:42
У Запоріжжі пролунав вибух. Росія вдарила ракетою по відкритій місцевості за містом - Фото
Запоріжжя (Фото: скриншот із відео)
оновлено

У Запоріжжі пролунав гучний вибух під час повітряної тривоги, Повітряні сили попередили про загрозу ракетного удару росіян. Про звук вибуху повідомили джерела LIGA.net в обласному центрі.

Сигнал повітряної тривоги у Запоріжжі було оголошено о 12:30.

За кілька хвилин у місті було чути вибух.

У командуванні Повітряних сил написали про ракетну небезпеку.

Офіційної інформації про можливі прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

ОНОВЛЕНО о 13:17. Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко заявив, що росіяни вдарили ракетою по відкритiй місцевості в Запорізькому районі. Інформація про можливі руйнування та постраждалих уточнюється.

Читайте також: Росіяни вдарили ракетою по Сумах, пролунали вибухи у Запоріжжі – є постраждалі

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназапоріжжяповітряні силиракетний удар
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 