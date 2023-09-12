У Запоріжжі прогримів вибух, над одним з районів міста видно дим

Ввечері 12 вересня у Запоріжжі прогримів вибух, над одним з районів обласного центру видно стовп диму. Про це повідомили джерела LIGA.net у місті.

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