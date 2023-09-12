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У Запоріжжі прогримів вибух, над одним з районів міста видно дим

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 18:30
У Запоріжжі прогримів вибух, над одним з районів міста видно дим - Фото
Запорожье (Фото - Telegram Куртева)

Ввечері 12 вересня у Запоріжжі прогримів вибух, над одним з районів обласного центру видно стовп диму. Про це повідомили джерела LIGA.net у місті.

Тривогу в Запорізькій області було оголошено ще майже дві години тому, з 16:44.

О 18:21 Повітряні сили ЗСУ попередили Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області про загрозу застосування балістичного озброєння

О 18:22 в Запоріжжі було чути вибух, в одному з районів видно дим.

Оксана Житнюк
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війнавибухзапоріжжя
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