В зоопарке Луцка произошел пожар: погибли трое животных

В луцком зоопарке произошел пожар, в результате которого погибли три обезьяны. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщается, пожар произошел сегодня утром, 21 октября. В 07:19 спасатели получили сообщение о пожаре в Луцком зоопарке, который находится в парке имени Леси Украинки.

В зоопарке горел деревянный домик размером два на три метра, в котором жили обезьяны. Спасатели подали два водяных ствола и к 07:42 ликвидировали пожар. Однако в огне погибли три обезьяны. Причины пожара устанавливаются.

10 августа сообщалось, что в Китае стадо слонов после почти полутора лет странствий возвращается в заповедник. Ради них эвакуировали 1,5 млн человек.

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Марк Сировой

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