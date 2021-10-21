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В зоопарке Луцка произошел пожар: погибли трое животных

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 13:00
В зоопарке Луцка произошел пожар: погибли трое животных - Фото
Пожар в зоопарке Луцка (фото - ГСЧС)

В луцком зоопарке произошел пожар, в результате которого погибли три обезьяны. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщается, пожар произошел сегодня утром, 21 октября. В 07:19 спасатели получили сообщение о пожаре в Луцком зоопарке, который находится в парке имени Леси Украинки.

В зоопарке горел деревянный домик размером два на три метра, в котором жили обезьяны. Спасатели подали два водяных ствола и к 07:42 ликвидировали пожар. Однако в огне погибли три обезьяны. Причины пожара устанавливаются.

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Марк Сировой
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пожар Луцк животные зоопарк обезьяны
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